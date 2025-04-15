Демократи США представили законопроект щодо посилення санкцій проти росії [ Редагувати ]
Демократи у Палаті представників США представили законопроект, який має на меті підтримати Україну, яка потерпає від російської агресії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, проект є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб вона підтримала уряд у Києві.
Згідно з проектом Закону про підтримку України, документ забезпечить фінансування безпеки та відновлення України, а також запровадить жорсткі санкції проти росії.
Члени Конгресу, які допомагали писати законопроект у розмові з Reuters, заявили, що їхньою метою було вплинути на обговорення будь-якого законопроекту США, пов'язаного з Україною. За їхніми словами, навіть якщо сам проект не ухвалять, його частини з'являться у будь-якому остаточному широкому пакеті США по Україні.
Законопроект був поданий через два тижні після заяви Дональда Трампа про посилення санкцій, якщо кремлівський режим не погодиться на мирне врегулювання війни в Україні.
Як писали "Подробиці", кілька високопосадовців Трампа радять йому скептично ставитися до зусиль кремлівського режиму до миру з Україною. Серед них держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник щодо України Кіт Келлог. Сам Трамп напередодні оголосив про "дедлайн для путіна" щодо припинення вогню.
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