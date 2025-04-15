Трамп оголосив про "дедлайн для путіна" щодо припинення вогню [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп заявив, що поставив дедлайн для президента росії володимира путіна щодо припинення вогню. При цьому точної дати він не назвав, пославшись на "дипломатичну чутливість" питання.
На зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле американський президент сказав:
Я встановив дедлайн щодо припинення вогню для путіна.
Наприкінці березня Трамп говорив, що для кремлівського режиму є якийсь "психологічний дедлайн" за згодою про перемир'я. "Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду радий цьому", - зазначав він.
Під час зустрічі з Букеле Трамп запевнив, що США досягли успіху у процесі переговорів про завершення війни в Україні. Якого саме він також не повідомив. При цьому Трамп уточнив, що очікує на "дуже гарні пропозиції" про припинення бойових дій між Україною та росією.
Я хочу зупинити вбивство. І я думаю, що в цьому плані ми добре впораємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже добрі пропозиції.
Bloomberg і The Economist повідомляли, що США розраховують укласти мирну угоду до 20 квітня, у день православного та католицького Великодня, або до 30 квітня з нагоди 100 днів вступу Дональда Трампа на посаду президента.
Як писали "Подробиці", кілька високопосадовців Трампа радять йому скептично ставитися до зусиль кремлівського режиму до миру з Україною. Серед них держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник щодо України Кіт Келлог.
по темі
Президент США Дональд Трамп висловився про поточні переговори з Україною і росією
Президент Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії рф
Війну росії проти України, через яку масово гинуть люди, потрібно завершити
Зміна дедлайнів. Трамп дав зрозуміти, що незадоволений ситуацією навколо переговорів по українському врегулюванню. Що відбувається - розкаже наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко.
Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%