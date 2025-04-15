Президент США Дональд Трамп заявив, що поставив дедлайн для президента росії володимира путіна щодо припинення вогню. При цьому точної дати він не назвав, пославшись на "дипломатичну чутливість" питання.

На зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле американський президент сказав:

Я встановив дедлайн щодо припинення вогню для путіна.

Наприкінці березня Трамп говорив, що для кремлівського режиму є якийсь "психологічний дедлайн" за згодою про перемир'я. "Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду радий цьому", - зазначав він.

Під час зустрічі з Букеле Трамп запевнив, що США досягли успіху у процесі переговорів про завершення війни в Україні. Якого саме він також не повідомив. При цьому Трамп уточнив, що очікує на "дуже гарні пропозиції" про припинення бойових дій між Україною та росією.

Я хочу зупинити вбивство. І я думаю, що в цьому плані ми добре впораємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже добрі пропозиції.

Bloomberg і The Economist повідомляли, що США розраховують укласти мирну угоду до 20 квітня, у день православного та католицького Великодня, або до 30 квітня з нагоди 100 днів вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Як писали "Подробиці", кілька високопосадовців Трампа радять йому скептично ставитися до зусиль кремлівського режиму до миру з Україною. Серед них держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник щодо України Кіт Келлог.