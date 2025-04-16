Ані Лорак таємно поновила український паспорт на тлі новин про отримання російського громадянства та концерти в рф. Про це повідомляють росЗМІ.

З огляду на те, що українських посольств у рф немає, співачці довелося їхати за кордон. В умовну Грузію, Вірменію тощо. Там вона без зайвого галасу замінила документ. А потім надіслала нові дані до Федеральної податкової служби рф - у рамках закону, щоб давати концерти у росії.

Крім того, Лорак позбулася по-батькові Мирославівна - у нових українських паспортах їх тепер не вказують.

Ані Лорак (справжнє ім'я співачки - Кароліна Куєк) народилася в Чернівецькій області, у 2008 році їй присвоїли звання народної артистки України, вона представляла Україну на Євробаченні.

Як повідомляли "Подробиці", зрадниця готувалася отримати російське громадянство ще з осені 2022-го, коли потрапила під санкції України Артистка подала документи на громадянство рф у лютому 2024 року.

Артистка постійно дає концерти в росії і виступає в російських шоу, вона лауреат "Золотого грамофона", "Пісні року" та премії Муз-ТВ.

У березні Ані Лорак вийшла заміж за Ісаака Віджрака (на фото). Вони зіграли весілля на Мальдівах.

У листопаді 2024 року Зеленський позбавив державних нагород 34 громадян України та росії - переважно артистів та політиків. До них також застосовано санкції.