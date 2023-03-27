У Краснодарі скасували концерт Ані Лорак [ Редагувати ]
У Краснодарі не відбудеться концерт Ані Лорак, запланований на 27 квітня. Про це повідомила мерія міста.
Адміністрація Краснодара послалась на те, що "жителі виявилися проти цього (виступу - ред.) через висловлювання співачки".
Кілька днів тому мер Краснодара Євген Наумов повідомив про "неминуче скасування концерту" Лорак у місті.
Мы - жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас.
Після російського вторгнення в Україну Лорак (справжнє ім'я співачки - Кароліна Куєк, представляла Україну на Євробаченні) закликала зупинити війну. Однак, за словами Лорак, вона "ніколи не надавала військової допомоги". Допис в Instagram вона зробила після погроз мера Краснодара.
Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце... Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь.
Нагадаємо, що 20 жовтня президент Зеленський ввів санкції проти співачок Ані Лорак, Таїсії Повалій та Анни Седокової, а також телеведучої Регіни Тодоренко, які народилися в Україні. Обмеження діятимуть впродовж п'яти років. Вони включають блокування активів, заборону торгових операцій та позбавлення держнагород.
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