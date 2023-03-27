У Краснодарі не відбудеться концерт Ані Лорак, запланований на 27 квітня. Про це повідомила мерія міста.

Адміністрація Краснодара послалась на те, що "жителі виявилися проти цього (виступу - ред.) через висловлювання співачки".

Кілька днів тому мер Краснодара Євген Наумов повідомив про "неминуче скасування концерту" Лорак у місті.

Мы - жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас.

Читайте також Ані Лорак попала на третє місце в реєстрі держзрадників: хто очолив список

Після російського вторгнення в Україну Лорак (справжнє ім'я співачки - Кароліна Куєк, представляла Україну на Євробаченні) закликала зупинити війну. Однак, за словами Лорак, вона "ніколи не надавала військової допомоги". Допис в Instagram вона зробила після погроз мера Краснодара.

Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце... Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент Зеленський ввів санкції проти співачок Ані Лорак, Таїсії Повалій та Анни Седокової, а також телеведучої Регіни Тодоренко, які народилися в Україні. Обмеження діятимуть впродовж п'яти років. Вони включають блокування активів, заборону торгових операцій та позбавлення держнагород.