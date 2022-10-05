Лорак, Повалій, Седокова та Тодоренко потрапили під санкції РНБО - ЗМІ [ Редагувати ]
До списку санкцій, який Рада національної безпеки та оборони схвалила 30 вересня, потрапили чотири артистки-громадянки України, які мешкають у Росії: Анна Седокова, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та Ані Лорак. Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на декілька поінформованих джерел.
До санкційного переліку, схваленого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб:
- Російські посадовці та їхнє близьке оточення: перший заступник голови Адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко, засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин, діти та родичі Путіна, діти та родичі міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, глава РПЦ Володимир Гундяєв, керівник Будапештсько-Угорською єпархією РПЦ Іларіон Алфєєв.
- Олігархи та їхнє близьке оточення: Олег Дерипаска (Група En+, Rusal), Міхаіл Фрідман (Alfa Group, LetterOne), Пьотр Авен (Alfa Group, LetterOne), Герман Хан (Alfa Group, LetterOne), Алєксєй Кузьмічов (Alfa Group, LetterOne), власник "Уралхіму" Дмітрій Мазепін, російський мільярдер та медіамагнат Алєксандр Мамут (Rambler Group).
- Українські політики: екснардеп Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко, олігарх часів Януковича Сергій Курченко, експрезидент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр Янукович, ексдепутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.
- Колаборанти: ставленик рф на окупованій частині Херсонської області Владімір Сальдо, ставленик окупантів у частково окупованій частині Запорізької області Євгеній Балицький.
- Російські та пов’язані з рф компанії: "Татнєфть", "Татойл", "Лукойл", регіональні компанії "Газпрому", "Альфа-Банк Росія", "Сбєрбанк Росії", "ВТБ Банком" та "Банком Откритіє" компанії Федеральна пасажирська компанія, "СКОЛ", Sibia, Федеральна вантажна компанія.
Нагадаємо, у квітні 2022 року, вже після початку російського вторгнення Таїсія Повалій заспівала в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим на премії "Шансон року 2022".
У квітні Ані Лорак відірвалася на вечірці в Москві з друзями путіна, однак уже в серпні скасувала всі концерти у Росії.
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