Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів - до 6 серпня 2025 року. Про це повідомляється у картках законопроектів 4356-IX і 4357-IX.

Перед цим Верховна Рада продовжила на три місяці, до 6 серпня, воєнний стан і мобілізацію в Україні. Це було вже було 15-те голосування Ради за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення рф.

У період дії військового стану в Україні, серед іншого, не можна проводити вибори, зокрема президента та Верховної Ради.