У Києві брати з Івано-Франківщини зарізали знаймого через російську музику [ Редагувати ]
У Києві двоє братів з Івано-Франківщини вбили 29-річного чоловіка, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російську музику. Про це повідомила поліція Києва.
Двоє братів у віці 21 та 22 років приїхали з Івано-Франківщини до столиці у пошуках роботи. На вулиці вони познайомилися з місцевим мешканцем і запросили його до себе в оселю "випити по чарці".
Згодом між чоловіками виник конфлікт, який стрімко переріс у бійку.
Під час конфлікту один з братів завдав гостю кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив його кілька разів по голові металевою каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.
Про злочин до поліції повідомив один з братів. Молодик розповів, що на кухні квартири, яку він винаймає спільно з братом, знаходиться чоловік у крові та зі слідами побиття. Правоохоронці виявили тіло 29-річного мешканця Київщини з ознаками насильницької смерті.
За даними Київської міської прокуратури, чоловіки посварились через те, підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.
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