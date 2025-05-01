Нові "нищівні" санкції проти росії підтримали 72 сенатори США [ Редагувати ]
Сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем, який входить до найближчого оточення президента США Дональда Трампа, підготував законопроект про "нищівні" санкції проти росії. Ініціативу вже підтримали 72 сенатори.
Проект закону передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран.
Також громадянам США заборонять купувати російський суверенний держборг, повідомляє Bloomberg з посиланням на документ. Сенатор заявив, що має достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроект про санкції.
Мета - допомогти президенту... Він говорив про своє розчарування... Я хочу, щоб війну було припинено шляхом переговорів, чесно та справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають думку Сенату, що ми бачимо, що головним лиходієм є росія. Коли президент Трамп вважає, що ми зайшли в глухий кут, тоді слідкуйте за діями.
У лютому Дональд Трамп продовжив дію всіх обмежень проти москви, запроваджених у період з 2014 року, ще на один рік.
Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що Вашингтон не запроваджує нових санкцій проти москви, щоб не завадити процесу мирного врегулювання війни в Україні.
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