У Бразилії заборонили продаж зубної пасти Colgate [ Редагувати ]
У Бразилії повторно набула чинності заборона на продаж у країні зубної пасти Colgate Total Clean Mint. Відповідне повідомлення опублікувало Національне агентство спостереження за здоров'ям.
На початку цього року бразильці почали активно скаржитися у соцмережах на Colgate Total Clean Mint. За їхніми словами, після використання зубної пасти з'являлися подразнення порожнини рота, включаючи печіння, набряк ясен та хворобливі виразки. У низці випадків споживачам доводилося звертатися за медичною допомогою.
27 березня національний регулятор запровадив тимчасову заборону на використання та продаж згаданої зубної пасти, доки не буде проведено повноцінне розслідування.
Однак Colgate оскаржила це рішення в суді і добилася зняття тимчасової заборони на продаж. Наприкінці квітня компанія відкликала свою апеляцію.
Причин такого рішення виробника не повідомляються. Але оскільки апеляцію відкликали, то рішення про тимчасову заборону знову набуло законної сили.
Нагадаємо, у серпні 2024 року в Бразилії заборонили соцмережу X.
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