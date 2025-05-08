Футболісти французького "Парі Сен-Жермен" вдома з рахунком 2:1 обіграли англійський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і вийшли у фінал турніру. Зустріч відбулася у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".

У складі переможців голи забили Фабіан Руїс (27-а хвилина) та Ашраф Хакімі (72). У "Арсеналу" відзначився Букайо Сака (76). На 69-й хвилині півзахисник ПСЖ Вітінья не реалізував пенальті, його удар відбив голкіпер "Арсеналу" Давід Райя.

Перший матч, який відбувся у Лондоні, завершився перемогою ПСЖ з рахунком 1:0.

У фіналі ПСЖ зіграє з міланським "Інтером", який у півфіналі обіграв іспанську "Барселону" (3:3, 4:3 після додаткового часу).

Матч за трофей відбудеться 31 травня у Мюнхені. Чинним переможцем турніру є іспанський "Реал", який у фіналі обіграв німецьку "Боруссію" з Дортмунда з рахунком 2:0. Команда з Мадрида виграла 15 титул і є рекордсменом за цим показником.

ПСЖ вдруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів: у 2020 році парижани поступилися у вирішальному матчі німецької "Баварії" (0:1).

"Інтер" зіграє у фіналі всьоме, команда здобула три перемоги (1964, 1965, 2010). Востаннє клуб із Мілана грав у вирішальному матчі Ліги чемпіонів у 2023 році та поступився англійському "Манчестер Сіті" (0:1).

Суперкомп'ютер статистичної платформи Opta вважає "Парі Сен-Жермен" фаворитом на перемогу.