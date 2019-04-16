В Чернигове возобновили отопительный сезон [ Редактировать ]
Во вторник, 16 апреля, городской совет Чернигова восстановил отопительный сезон в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова.
Отопительный сезон для жилого сектора, бюджетных и других учреждений официально завершился 9 апреля. Однако из-за похолодания в течение последних дней восстанавливают подачу тепла.
В частности, отопления детских садов будут осуществлять до четверга включительно, а возможно и до конца недели. Что касается школ, то сегодня, 16 апреля, учебные заведения также обогревали в течение дня.
В то же время, в больницах и поликлиниках отключения тепла проводилось согласно заявок руководителей учреждений по согласованию с управлением здравоохранения городского совета.
по теме
Отопительный сезон в Киеве: когда отключат батареи
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко
У Києві завершується опалювальний сезон
Офіційно опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня, однак його можуть припинити й раніше, якщо середня температура протягом трьох днів буде не нижчою за 8 градусів
Коли у Києві відключать опалення
Рішення про закінчення опалювального сезону приймається за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не опускається нижче 8 градусів тепла
Когда в Киеве завершится отопительный сезон
Отопительный сезон в столице завершится, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет держаться
Назван самый соблазнительный цвет
Ученые рассказали, в одежде какого цвета женщины вызывают у мужчины страсть