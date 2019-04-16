Во вторник, 16 апреля, городской совет Чернигова восстановил отопительный сезон в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова.

Отопительный сезон для жилого сектора, бюджетных и других учреждений официально завершился 9 апреля. Однако из-за похолодания в течение последних дней восстанавливают подачу тепла.

В частности, отопления детских садов будут осуществлять до четверга включительно, а возможно и до конца недели. Что касается школ, то сегодня, 16 апреля, учебные заведения также обогревали в течение дня.

В то же время, в больницах и поликлиниках отключения тепла проводилось согласно заявок руководителей учреждений по согласованию с управлением здравоохранения городского совета.

А с 1 января в Украине ввели новые тарифы на отопление.