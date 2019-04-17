Війна на Донбасі: бойовики поранили двох українців [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 9 обстрілів, били зі 120 та 82 мінометів, переважно на півдні Донеччини.
На інших ділянках вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців.
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