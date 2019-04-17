Правильное питание - это миф. Об этом свидетельствует исследование американских врачей из "Инициативы во имя здоровья женщины" (Women's Health Intiative, WHI), пишет 9tv.co.il.

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В восьмилетнем исследовании WHI приняли участие почти 49 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Половина из них проходила интенсивную поведенческую терапию о здоровом питании. Также они ели пищу с малым содержанием жиров и богатую клетчаткой. Пять раз в день - обязательно овощи и фрукты. Вторая группа не меняла свои пищевые привычки.

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В результате контрольная и интервенционная группы не показали отличий ни по одному из критериев - влияние питания на сердечно-сосудистые заболевания, риск возникновения рака груди и кишечника, а также уровень смертности. То есть эффект от "здорового питания" оказался нулевым. Эксперт отделения доказательной медицины из Дунайского университета Кремс Ян Мейкснер добавил,что оптимального для всех питания просто не существует.

Ранее диетолог рассказала, как быстро перейти на здоровое питание, а также как составить здоровый рацион при минимальном доходе.