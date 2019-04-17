Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ратифицировать соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении "РБК-Украина".

Отметим, Украина и Израиль заключили соглашение о зоне свободной торговли 21 января 2019 года в Иерусалиме. Она вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны сообщают друг другу о выполнении всех необходимых внутренних процедур.

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Кабинет министров предлагает парламенту ратифицировать соглашение с пометкой, что действие зоны свободной торговли не распространяются на оккупированные Крым и Донбасс до восстановления целостности Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о работе Кабмина за три года. Кроме того, на прошлой неделе Кабмин одобрил соглашение с НАТО.