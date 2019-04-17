Між президентськими та парламентськими виборами зростуть корупційні ризики - експерт [ Редактировать ]
"У період між президентськими і парламентськими виборами значно зростуть корупційні ризики у вищих ешелонах влади. За старою традицією, перед відставкою міністри можуть вдаватись до сумнівних рішень. І перші прояви вже можна спостерігати", - заявив політолог Володимир Фесенко.
"Цього вівторка чиновники Мінприроди презентували законопроект "Про відходи", яким здійснюється спроба перерозподілити контроль над фінансовими потоками одного з найбільш тіньових ринків країни – збирання металобрухту.
Враховуючи стратегічне значення цієї сировини для української металургії, у парламенті вже розроблений законопроект щодо легалізації ринку, і він чекає розгляду. Але Мінприроди вважає брухт не сировиною, а відходами. Чому? Бо тоді можна відновити корупційне ліцензування збирання брухту. А ще видавати дозволи на перевезення кожної, навіть невеликої партії брухту – золота жила для корупції.
Вочевидь, загальний тренд щодо сумнівних рішень різних міністерств продовжуватиметься. Такою є традиція останніх місяців перед відставкою уряду. Як і традиція гучних скандалів навколо таких рішень", - вважає експерт.
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