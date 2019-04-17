Сьогодні дзвони усіх католицьких соборів Франції лунатимуть на знак солідарності та підтримки усіх католиків у зв'язку із пожежею у Соборі Паризької Богоматері. Спільна акція відбудеться о 18.50 (за місцевим, за Києвом 19.50) - в час, коли зайнялася пожежа.

Тим часом на відбудову Нотр-Даму вже зібрали мільярд євро.

Як довго триватимуть роботи, скільки це коштуватиме і кого залучать до відбудови? -, розкаже Тетяна Логунова.

П'ять років на відбудову Собору Паризької Богоматері - вкластися в цей термін французам обіцяє президент країни Еммануель Макрон. У вівторок увечері він звернувся до громадян з телевізійним зверненням.

"Я щиро вірю, що ми маємо перетворити цю трагедію на шанс. На можливість зібратися разом, замислитися над ним, якими ми були і якими маємо бути, і стати ще кращими, ніж ми є", - заявив Еммануель Макрон, президент Франції.

За добу на відбудову Нотр-Даму вже зібрали мільярд євро. Кошти пожертвували впливові французькі бізнесмени, великі концерни і компанії, громадські фонди і просто небайдужі люди з різних країн світу.

"Парижани споглядали пожежу зі сльозами на очах. Всередині кожного з нас є потреба відбудувати Нотр-Дам. Цим будуть займатися спеціалісти, які зроблять його ще красивішим, аніж він був", - наголошує Франк Рістер, міністр культури Франції.

Сьогодні ж французькі ЗМІ повідомили - собор був на межі руйнування. Час йшов буквально на хвилини. Вогонь рухався у бік веж зі дзвонами, які важать тонни. Якби вони впали - це могло б зруйнувати собор повністю.

Негайно почати відбудову Собору Паризької Богоматері обіцяє влада Франції. А ЗМІ повідомляють, що над реставрацією працюватиме міжнародна команда - зокрема, австрійські фахівці, які реставрували собор святого Стефана у Відні. Своїх найкращих спеціалістів готова направити і Німеччина.