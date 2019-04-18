На небе убывающая Луна в Стрельце. Как можно серьезней отнеситесь ко всему располагающемуся вокруг. От ваших решений будет зависеть не только собственная жизнь, но и жизнь многих окружающих вас людей. Если вы не уверены в своих силах, лучше перенесите все решения на другой день.

Овен

Этот день вы должны быть готовы к серьезным испытаниям. Не распыляйте время и силы на посторонние дела и ни в коем случае не идите на конфликт. Не помешает заняться саморазвитием - почитайте книгу.

Телец

Вы должны быть внимательными и снисходительными к родителям и старшим родственникам. Вам необходимо заняться восстановлением душевного покоя и равновесия. Появится отличная возможность проявить свои таланты.

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Близнецы

Сегодня активный и результативный день, который нужно посвятить работе, косметическому ремонту, обучению, самосовершенствованию. Можно также браться за любые серьезные начинания в вашем коллективе. Хороший день для шопинга.

Рак

Вам удастся проявить свои лучшие качества: ум, сообразительность, трудолюбие и упорство. И не забывайте о близких людях, они нуждаются в вашей поддержке. Этот вечер нужно посвятить романтике, порадуйте себя и свою половинку.

Лев

В этот день вам удастся проявить свои лучшие качества: ум, сообразительность, трудолюбие и упорство. И не забывайте о близких людях, они нуждаются в вашей поддержке. Этот вечер нужно посвятить романтике, порадуйте себя и свою половинку. Цените любимого человека.

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Дева

Сегодня многие представители знака будут истощены физически и нервно. Переключитесь на что-то мелкое и легкое. Избегайте путаницы в финансах и имущественных делах. Хороший день для бьюти-процедур.

Весы

В этот день нельзя подпускать близко мысль, что вы ни на что не способны без сторонней помощи. Удобный момент сменить место работы, если вы того желаете. Вечером найдите время, чтобы расслабиться, восстановить силы.

Скорпион

В этот день вы должны слушать свое сердце и избегать любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными. Храните свои идеи и планы в тайне, чтобы в их реализацию не вмешались посторонние.

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Стрелец

Нужно чаще доверять своей интуиции, в последнее время она ​​подсказывает вам верные решения. Также сегодня вашим коллегам понравятся ваши идеи и чувства юмора, а начальство оценит нестандартный подход к делам и трудолюбие.

Козерог

В этот день не стоит давать себе поблажки, только не сейчас и не сегодня. Вечер проведите в семейном кругу, можно вместе приготовить ужин или отправиться в кинотеатр. Постарайтесь правильно питаться.

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Водолей

Вы должны адекватно воспринимать реальность, лишь тогда у вас все получится. Сосредоточьтесь на главном для себя лично. Вечером займитесь пробежкой. Отличный день для путешествий и дальних поездок.

Рыбы

Можете получить интересные новости, но не стоит верить всему, что слышите, потому что высока вероятность получить искаженную информацию. Возможные конфликты с друзьями. Не спешите делать выводы о человеке, не прояснив ситуацию.

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