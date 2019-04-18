В Рио-де-Жанейро при обрушении двух незаконно построенных зданий погибли 19 человек, сообщает Brasil.

По данным агентства, в результате обрушения пострадали восемь человек, из них трое находятся в больнице.

Спасатели разбирают завалы и ищут еще пятерых пропавших человек.

Напомним, два шестиэтажных здания обрушились рано утром 12 апреля в неблагополучном районе Музема. Дома располагались на холме, который сильно пострадал от недавних проливных дождей и ливневых паводков.