У канадському місті Босвілль прорвало льодову дамбу, з берегів вийшла місцева річка. Усе місто опинилося під водою.

Вулицями плавають снігові кучугури, течія руйнує подвір'я, щонаменше 230 будинків підтоплені. Люди ховаються від води на мостах і дахах. На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків.