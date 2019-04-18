У Канаді прорвало льодову дамбу [ Редактировать ]
У канадському місті Босвілль прорвало льодову дамбу, з берегів вийшла місцева річка. Усе місто опинилося під водою.
Вулицями плавають снігові кучугури, течія руйнує подвір'я, щонаменше 230 будинків підтоплені. Люди ховаються від води на мостах і дахах. На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків.
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