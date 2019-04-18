В ночь на четверг, 18 апреля, в Шевченковском районе Киева, на улице Деревлянской, произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщает "Информатор".

Жильцов срочно эвакуировали с квартир. На месте происшествия работали спасатели и медики.

Предварительно, пламя вспыхнуло на чердаке дома. Из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространился и достиг площади в 200 квадратных метров. Часть крыши над одним из подъездов сгорела и обвалилась.

Спасатели боролись с огнем как с земли, так и с помощью пожарной вышки. Несколько прилегающих улиц перекрыла полиция.

Возгорание ликвидировали с помощью 12 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

Обошлось без пострадавших. Огонь гасили около часа и в 00:50 ликвидировали пламя.

По словам жильцов дома, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Люди говорят, что у них уже больше недели существуют проблемы с электрикой: у кого-то напряжение ниже 220 вольт, а у кого-то значительно выше нормы. Несколько квартир писали обращения в Киевэнерго и там пообещали разобраться с ситуацией. Но, видимо, не успели. Однако точные причины возгорания установит экспертиза. А жильцам нескольких квартир придется на время искать новое жилье.

Ранее в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.