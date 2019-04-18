Вера Брежнева спела о своих грехах (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Вера Брежнева выпустила новый трек под названием "Я не святая". Ролик с аудио появилось на YouTube-канале Meladze Music.
Песня представлена без видеоряда. На статической обложке изображена Вера Брежнева с объемными локонами. Певица поет, что не святая и знает свои грехи.
Автором музыки к новой песне стал супруг Брежневой и продюсер 55-летний Константин Меладзе. Текст помогала писать украинская исполнительница и видеоблогер Jerry Heil.
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева устроила жаркие танцы в нижнем белье.
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