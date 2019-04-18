64-летний Дэнни Ли Стюарт из американского штата Флорида использовал трактор, чтобы остановить пытавшуюся уйти от него супругу. Инцидент произошел после большой семейной ссоры, когда жена Стюарта заявила, что готова подать на развод, сообщает издание Newsweek.

Известно, что жена мужчины вернулась домой за вещами, отнесла их в свою машину и собиралась уехать, но путь преградил Дэнни Ли. Мужчина пробил забор трактором, подъехал к автомобилю и выбил погрузочными вилами стекло задней двери на стороне водителя. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

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Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Стюарт заявил, что жена пыталась забрать его имущество, но не смог объяснить, какое именно. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами без намерения совершить убийство.

Раньше сообщалось о том, что в Великобритании застрелили известного актера. А также мужчина зверски убил четырех знакомых.