В Харькове полицейские задержали мужчину, который предлагал прохожим купить у него боеприпасы, сообщили в Нацполиции области.

"В Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от харьковчанина, что к нему обратился незнакомый мужчина и предложил приобрести боеприпасы", - рассказывают правоохранители.

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На месте происшествия полицейские обнаружили 39-летнего безработного мужчину, у которого изъяли 68 патронов, банку с порохом и 5 гильз с неповрежденными капсюлями. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Раньше сообщалось о том, что бензовоз не успел остановится и переехал человека. А в Харькове водитель сбил студентку.