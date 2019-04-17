В Харькове мужчина посреди улицы торговал боеприпасами [ Редактировать ]
В Харькове полицейские задержали мужчину, который предлагал прохожим купить у него боеприпасы, сообщили в Нацполиции области.
"В Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от харьковчанина, что к нему обратился незнакомый мужчина и предложил приобрести боеприпасы", - рассказывают правоохранители.
На месте происшествия полицейские обнаружили 39-летнего безработного мужчину, у которого изъяли 68 патронов, банку с порохом и 5 гильз с неповрежденными капсюлями. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Раньше сообщалось о том, что бензовоз не успел остановится и переехал человека. А в Харькове водитель сбил студентку.
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