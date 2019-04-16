Мужчина зверски убил четырех знакомых [ Редактировать ]
В канадском городе Пентиктон в результате стрельбы погибли четыре человека. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города.
После этого он сам сдался полиции. На данный момент следователи пытаются установить мотивы его действий.
Ранее в Канаде мужчина расстрелял прихожан в церкви. В церкви города Сэлмон-Арм произошла стрельба в церкви, в результате которой погиб один человек, еще один ранен.
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