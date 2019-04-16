В канадском городе Пентиктон в результате стрельбы погибли четыре человека. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города.

После этого он сам сдался полиции. На данный момент следователи пытаются установить мотивы его действий.

Ранее в Канаде мужчина расстрелял прихожан в церкви. В церкви города Сэлмон-Арм произошла стрельба в церкви, в результате которой погиб один человек, еще один ранен.