Чому закрили аеропорти в Чикаго? Скільки відсидить іранська жінка за непокриту голову? Та як побувати в апартаментах французької королеви? Про це та інше - в нашому огляді.

У Канаді чоловік влаштував стрілянину в церкві. Інцидент стався у місті Селмонарм. Нападник увійшов до храму під час служби та відкрив вогонь по парафіянах.

Загинув старійшина церкви, ще один чоловік отримав поранення. 25-річного підозрюваного віряни повалили на землю. Згодом злочинця затримала поліція. Мотиви нападу наразі невідомі.

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Снігова буря вирує у США. У двох аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 100 авіарейсів. Напередодні - за даними синоптиків - випало найбільше снігу у місті з 1961 року. За добу тут зафіксували близько 120 сантиметрів снігу. У штатах Техас і Міссісіпі - також шаленіла стихія.

Там цими вихідними пронісся потужний торнадо. Найбільше постраждало місто Франклін. Загинули дві дитини, ще близько десяти людей зазнали травм. Вітер позривав лінії електропередач і зруйнував десятки будинків. Місто повністю знеструмило.

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У Франкфурті-на-Майні видовищно знешкодили бомбу вагою у 250 кілограмів. Американський авіаснаряд часів Другої світової виявили у річці під час навчання з дайвингу. Підірвати небезпечну знахідку вирішили просто у воді. Гучний вибух утворив величезний фонтан.

Перед саперними роботами з місцевості довкола екакуювали близько шести сотень людей. Після детонації експерти підтвердили безпечність території і дозволили відновити рух прилеглою автодорогою.

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Рік за ґратами за непокриту голову. В Ірані засудили 32-річну жінку до року тюремного ув'язнення за те, що вона зняла хіджаб у середмісті Тегерана. Судді визнали жінку винною в аморальній поведінці та підбурюванні до непокори. Віда Мавахед однією з перших в Ірані виступила проти обов'язкового носіння хіджаба.

Багато жінок наслідували її приклад і так само публічно знімали головні убори. Такі акції викликали резонанс у всьому світі. Однак хвиля протесту наразилася на гостру реакцію органів влади: поліція заарештувала щонайменше 30 жінок.

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Версальський палац відкриває для відвідування апартаменти французьких королев. Після трьох років реставрації туристи в усій красі зможуть побачити кімнати, де впродовж століття жили три королеви та дві дружини спадкоємців престолу. Саме звідси втекла Марія-антуанетта під час революції.

У музеї впевнені - відреставровані приміщення приваблять багатьох шанувальників французької історії. Щороку Версальський палац відвідують кілька мільйонів туристів.

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Бджоляр із Гонконгу голіруч видобуває мед із гнізд цих кусючих комах. І навіть переносить кубла диких бджіл до своєї пасіки. 62-річний китаєць каже - понад півстоліття практики навчили його, як поводитися з роєм.

А захисне спорядження лише заважає, бо знижує чутливість пальців. Секрет полягає в особливому способі витягування стільників - це треба зробити так, щоб не вбити бджолину королеву. Інакше її піддані кинуться атакувати.