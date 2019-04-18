"Метинвест" инициировал новый формат сотрудничества бизнеса и образования [ Редактировать ]
Группа "Метинвест" и Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".
Отмечается, что документ объединил стремления металлургического бизнеса и педагогов мариупольского вуза в развитии профильного обучения и подготовке востребованных молодых специалистов.
Новый формат сотрудничества предусматривает развитие взаимодействия компании и вуза по организации и проведению курсов по подготовке к ВНО, курсов в рамках STEM-образования школьников, внедрение дуальной формы обучения на базе университета и предприятий компании, организации практики и стажировок студентов и преподавателей, а также поощрение лучших студентов профильных специальностей в рамках стипендиальной программы Группы "Метинвест".
По данным пресс-службы, благодаря инвестициям Группы будет модернизирована и учебная база кафедр металлургического направления. Вузу уже переданы тренажеры-имитаторы по доменному и конвертерному производству, а также электронные учебные курсы по металлургическим процессам.
И.о. директора по персоналу и социальной политике "Метинвеста" Александр Пимкин отметил, что "Метинвест" - это международная компания с украинским сердцем.
"Мы взяли на себя инициативу и фактически первыми в стране делаем качественные изменения в области образования, определяя перспективу на годы вперед. Меморандумом с Приазовским государственным техническим университетом мы заложили платформу для нашего будущего сотрудничества, на которой будем вместе развивать науку, строить новую программу развития молодых специалистов и укреплять промышленный потенциал Украины. Компьютерный класс с модуляторами производства - это только один из примеров", - сказал он.
По словам Пимкина, компания продолжит создание лабораторий, в которых студенты смогут практически поработать с разными металлургическими процессами и технологиями.
"Мы готовы инвестировать в развитие талантливой и амбициозной молодежи. Будущее возможно строить только с заинтересованными людьми - с теми, кто стремиться создавать что-то новое, интересное и прогрессивное", - добавил он.
Ректор Приазовского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Вячеслав Волошин в свою очередь подчеркнул, что группа "Метинвест" - ключевой работодатель для выпускников университета.
"Многие из наших студентов проходят практику на предприятиях компании, и затем остаются там работать. Учитывая положительный опыт многолетнего сотрудничества с металлургами, новый документ продолжает уже начатые проекты и расширяет возможности для внедрения свежих инициатив, в частности, поощрения лучших студентов в рамках новой стипендиальной программы нашего партнера - Группы "Метинвест", - рассказал он.
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