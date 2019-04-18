США впровадили обмеження проти Венесуели, Куби та Нікарагуа [ Редактировать ]
США запровадили додаткові обмеження проти трьох країн - Венесуели, Куби та Нікарагуа. Про це повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Зокрема, венесуельському центробанку обмежили доступ до американського долара.
Цим Вашингтон попереджає Росію та всіх, хто підтримує воєнний потенціал режиму Ніколаса Мадуро. У Нікарагуа під санкції потрапив один із банків і син президента Даніеля Ортеги - за причетність до схеми з відмивання грошей. На Кубі застосували обмеження проти п'яти організацій, що пов'язані з армією та розвідкою.
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