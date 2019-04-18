Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Попри оголошене "Великоднє перемир'я" бойовики чотири разр відкривали вогонь по наших позиціях. Застосували й заборонені калібри. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Ірина Баглай.

Ранок бійці полку "Азов" зустріли під канонаду. Замість будильника пролунали вибухи. Бойовики застосували увесь піхотний арсенал - міномети, СПГ, АГСи.

"Просыпаешься от прилета, причем нормального калибра - 80-го полетели, 82 точнее", - говорить позивний "Евер", військовослужбовець полку "Азов".

Зовсім поряд вибухнуло щонайменше п'ять ворожих мін. За ними з промзони околиці Горлівки запрацювали гранатомети бойовиків.

"Вони стрілкове потім, стріляють спочатку гранатомети йдуть і міномети, потім стрілковка", - говорить Олександр, військовослужбовець полку "Азов".

До сьогодні, кажуть наші солдати, найманці навіть стріляли зрідка.

"Було тихо, не дуже часто останнім часом", - говорить Олександр, військовослужбовець полку "Азов".

І не встигла облетіти лінію фронту звістка про Великоднє перемир'я, оголошене президентом, як бойовики порушили його. Для чого - нашим бійцям очевидна мета противника.

"Звичайно це провокація хочуть побачити яке озброєння на вопі", - говорить Артем, військовослужбовець полку "Азов".

Реагувати на провокації, пояснюють армійці немає сенсу. До того ж мінометний вогонь російські найманці ведуть з міста. Тож навіть якщо відстань дозволяє - наші оборонці не зможуть відкрити вогонь у відповідь

"Бо там мирні мешканці, які так скажучи недовольні тим, що ті виставляють міномети працюють та уєзжають потім", - говорить Артем, військовослужбовець полку "Азов".

Ось ці капітальні бетонні будівлі на висоті - і є фортеця окупантів. Мирних мешканців вони витіснили із хутора поблизу.

"По нашій інформації знаходиться ворожа техніка, починаючи від БМП 1 та закінчуючи танками т 72 російського виробництва за будинками та перед будинками, перед опорні пункти, а за будинками в основном бліндажі, споруди щоб артилерія не дістала", - говорить Артем, військовослужбовець полку "Азов".

А от наближатися до наших позицій бойовики не ризикують. Азовці кілька разів продемонстрували, як влучно вони відбивають такі атаки. Тоді супротивник підключає снайперів.

"Когда мы начинаем отвечать, бывает работает снайпер или ПТРД - противотанковое ружье или снайпер14,5 калибр. Что такая пуля делает - бронебойная, если попадает в человека: она может его разорвать, шансов выжить будет практически мало стреляют тут", - говорить Олександр, військовослужбовець полку "Азов".