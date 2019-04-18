Кадровий скандал в команді Трампа. Преса повідомляє - міністр енергетики США готується піти у відставку і передає справи. Одночасно дочка президента, Іванка, зізналася ЗМІ - батько пропонував їй посісти одну з найвищих посад в сфері світових фінансів. Дмитро Анопченко знає всі деталі.

Колишній губернатор Техасу Рік Перрі керує американською енергетикою вже більше двох років. Він має дуже широкі повноваження, і в коридорах влади чиновника вважали незмінним членом команди Трампа. Який не лише до кінця першого президентського терміну, але і другого, якщо він буде - у своєму кріслі протримається. І раптом - чутки про відставку.

Авторитетне агентство Bloomberg з посиланням на джерела в оточенні міністра повідомило: "Перрі вже передає справи заступнику". Може, звичайно, й передумати, але поки що налаштований рішуче. Називають і причину - мовляв, президент спробував, не спитавши, перекинути Перрі на іншу посаду. І той образився - спересердя сказав своїм помічникам, що більше з Трампом не працюватиме.

За даними "блумберг", глава держави хотів призначити Перрі... міністром внутрішньої безпеки - закривши вакансію у відомстві,

Яке зобов'язав боротися з нелегальними мігрантами. Причому вибору не давав. І те, що з ним в команді не рахуються - ввіжають пішаком, якого можна в будь-який момент "пересунути" так розлютило чиновника, що він вирішив узагалі піти.

"Це неправда, що міністр Перрі піде з адміністрації в найближчому майбутньому. Він щасливий служити президенту Трампу і очолювати міністерство енергетики".

І хоча в самому міністерстві цю інформацію швидко спростували - зробивши це за прикладом Трампа, у Твіттері, і заявивши: мовляв, "перрі щасливий служити Трампу", - люди, обізані із ситуацією, називають це лише спробою піарників загасити гучний скандал, про який не мала дізнатися преса.

Масла у вогонь підлила ще одна "кадрова новина". Виявилося - поки президент навіть найближчих членів команди не дуже-то і цінує, своїй улюбленій дочці він насправді пропонував... очолити Світовий банк.

Чутки про це ширилися вже давно, але зараз Іванка вперше особисто підтвердила агентству Associated Press - мовляв, батько запитував - "чи цікавить її ця посада". Але вона відмовилася, вважала за краще залишитися просто радником свого батька і як її називає преса - "першою донькою Америки". Це зізнання викликало шквал критики. Так, у Іванки є диплом бакалавра економіки, але у банківській сфері вона жодного дня не працювала і, як неофіційно говорили у самому банку з високою посадою не впоралася б.

Все це ще раз продемонструвало, якщо ти працюєш у команді, але твоє прізвище не Трамп - президент навряд чи тебе цінуватиме. Але рядок в резюме "посада в Адміністрації"- потім відкриває багато дверей. Тож на місце тих, хто, можливо, піде, завжди знайдуться охочі.