В Украине заработает электронный реестр больничных. Правительство согласовало соответствующее постановление. Об этом пишет "Униан".

"Такая система сделает невозможным фальсификацию документов. А годовая экономия за прекращения злоупотреблений может составить более миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Кроме того, электронный реестр упростит оформление больничного и ускорит начисления по нему. До сентября государственные структуры наладят взаимодействие своих информационных систем.

А потом уже за три месяца реестр обещают запустить. Ежегодно в Украине выдают 5,5 миллионов больничных.

Ранее мы писали о том, что украинцев массово лишили выплат по больничным.