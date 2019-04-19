В Украине запустят электронный реестр больничных [ Редактировать ]
В Украине заработает электронный реестр больничных. Правительство согласовало соответствующее постановление. Об этом пишет "Униан".
"Такая система сделает невозможным фальсификацию документов. А годовая экономия за прекращения злоупотреблений может составить более миллиарда гривень", - сказано в сообщении.
Кроме того, электронный реестр упростит оформление больничного и ускорит начисления по нему. До сентября государственные структуры наладят взаимодействие своих информационных систем.
А потом уже за три месяца реестр обещают запустить. Ежегодно в Украине выдают 5,5 миллионов больничных.
Ранее мы писали о том, что украинцев массово лишили выплат по больничным.
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