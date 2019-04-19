Дебати кандидатів в президенти України на НСК "Олімпійскій" відвідали близько десяти тисяч людей. Про це в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" сказав кореспондент Олексій Пшемиський.

"За нашими оцінками понад 10 тисяч людей вівдвідали дебати між кандидатами на пост президента. На стадіоні велика кількість правоохоронців. Але треба зазничити, тут було дуже безпечно і спокійно. Ніяких провокацій. Спокійна ситуація і навколо НСК "Олімпійського"",- повідомив Олексій Пшемиський.

Крім того, ще перекриті три станції метро та дороги.