Звільнення Надії Савченко: кому вигідна свобода екс-депутата? [ Редактировать ]
Ігор Попов - народний депутат й заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради та Тарас Загородній - політичний експерт прокоментували звільнення Надії Савченко у прямому ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом.
Як далеко на волі може дійти Надія Савченко?
Ігор Попов, народний депутат й заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради: Справжні причини - те, що, влада, яка відходить, закладає міни під ту владу, що приходить. Савченко буде не зручним партнером, для будь якої влади. Вона буде критикувати, проводити вуличні акції і з нею буде важко сперечатися. Важко спрогнозувати, що вона буде робити.
Звільнення, які провів президент у цьому міжтурі, як ви вважаєте, якусь користь вони принесуть?
Тарас Загородній, політичний експерт: Ні, це занадто пізно. Занадто довго вони говорили про інших кандидатів, точніше про тих, що працювали у системі. Стосовно Савченко хочу сказати, що, скоріш за все це працює на Парламентську компанію і винувальний акт залишається у суді.
Ви погоджуєтеся з тими, хто говорить, що передвиборча компанія назавжди змінила хід виборів в Україні?
Тарас Загородній, політичний експерт: Зараз в українській політиці відбувається зміна поколінь. Зараз відчутно, що Зеленський дуже змінив свій підхід. Старі партії будуть змушені набирати молодь, які будуть працювати і дебатувати. Не як раніше, набирали невідомо яких осіб, які просто кнопки тиснули. Молодь, яка йшла за нього голосувати - взагалі виросла на ньому. Є дебати, запит на спілкування з виборцями.
Чи вплине результат дебатів на вибори?
Ігор Попов, народний депутат й заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради: Кожен залишиться на своєму. Кожен спілкувався зі своїми виборцями, у своєму стилі. І, на жаль, більше звинувачував опонента, і я згоден із звинуваченнями обох учасників дебатів. Але жоден із них не спростував ті звинувачення, які звучали.
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