Більше 120 затриманих та десятки постраждалих. У Парижі з новою силою поновилися протести "жовтих жилетів". Це - 23 за рахунком акція. Її учасники пройшлися головними вулицями міста, підпалювали автівки та трощили вітрини.

Цього разу маніфестанти невдоволені "космічними сумами", які французькі мільярдери пожертвували на реставрацію обгорілого Нотр-Дам де ПарІ. Кажуть - бізнесмени не переймаються ситуацією в країни, а гроші виділяють на відновлення пам'ятки, а не на потреби жителів.

Під час протестів поліції довелося застосовувати сльозогінний газ.

"Суми грошей, які багатії віддають на реставрацію Нотр-Даму, просто шокують. Безумовно, пожертва на собор - справа хороша. Однак, подивіться, як ми живемо, яка ситуація в країні. Можливо їм варто задуматись та попіклуватись про щось важливіше ніж цей собор", - закликає Вокс Поп, протестувальник.