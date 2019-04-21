Вблизи села Шаповаловка Конотопского района в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Авария произошла сегодня около 15:00. Там столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107. В результате погибли люди, которые находились в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Раньше сообщалось о том, что в киеве насмерть сбили мужчину, а также под Тернополем фура переехала ребенка.