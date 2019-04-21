Под Сумами произошло жуткое ДТП, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
Вблизи села Шаповаловка Конотопского района в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
Авария произошла сегодня около 15:00. Там столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107. В результате погибли люди, которые находились в автомобилях, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу.
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Раньше сообщалось о том, что в киеве насмерть сбили мужчину, а также под Тернополем фура переехала ребенка.
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