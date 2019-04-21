Жена депутатата Мосейчука попала в жуткую аварию (фото) [ Редактировать ]
Жена народного депутата от фракции Радикальной партии Ляшко Игоря Мосийчука попала в ДТП при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам нардеп.
"Вчера по дороге домой моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице" - написал нардеп.
Также Мосийчук отметил, что его жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы.
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
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