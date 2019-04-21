Жена народного депутата от фракции Радикальной партии Ляшко Игоря Мосийчука попала в ДТП при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам нардеп.

"Вчера по дороге домой моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице" - написал нардеп.

Также Мосийчук отметил, что его жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе, а также под Тернополем фура переехала ребенка.