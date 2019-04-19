Под Тернополем фура переехала ребенка [ Редактировать ]
В четверг, 18 апреля около 19:00, в Тернопольской области возле поселка Золотники фура переехала 10-летнего ребенка. Девочку срочно госпитализировали, передают местные СМИ.
Отмечается, что у ребенка закрытая черепно мозговая травма, ушиб передней брюшной стенки, травматический вывих и перелом зубов, ссадины.
Доктора делают все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги.
Ранее мы сообщали, что бензовоз не успел остановиться и переехал человека, а также в Днепре ребенок попал под колеса иномарки.
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