Отже, за результатами екзит-полів лідирує Володимир Зеленський. І, напевне, ще жодного разу в Україні не було настільки багато скандалів навколо кандидата. Частина людей Зеленського категорично не сприймає. Частина - вважає його людиною, яка здатна зламати корупційну систему.

Тож за кого проголосували українці? Наталія Шумакова аналізувала.

Початок дебатів. Перевірка удачі монетою. І фортуна на боці Володимира Зеленського.

"Я не політик, проста людина яка прийшла зламати цю систему", - заявив Володимир Зеленський.

Проста людина з народу. А ще - відомий шоумен, бізнесмен та мільйонер.

"Я действительно хочу помочь Украине, мне от этого ничего не нужно".

Володимир Зеленський позиціонує себе, як людину успішну.

І за декларацією, він разом із дружиною справді чимало має за душею. І будинок, і сім квартир, і кілька елітних авто, і дорогі годинники. Словом, традиційний набір солідного бізнесмена. А ще кілька оффшорних фірм. І саме по одній із них журналісти простежили зв'язок із Росією. Кілька місяців тому через це був великий скандал.

Згодом у відеозверненні, які згодом стануть фішкою передвиборчої програми - Володимир Зеленський за свою нестриманість вибачився. А всі бізнес-зв'язки із Росією - заперечив.

"Я еще раз заявляю. Ни я, ни студия "Квартал 95", ни ее участники - мы не работаем в России, после того, что Россия сделала с Украиной", - говорить Володимир Зеленский, кандидат у президенти України.

За словами кандидата, з 2014 року у Росії він не був жодного разу. Загалом Зеленському протягом усієї кампанії постійно доводилось стверждувати свою "українськість". Йому закидають і російську мову, і недостатній патріотизм.

"Наградить хотят героев - по заслугам. По закону. Ордена раздать солдатам - генералам по патрону".

"Я хочу подякувати нашим військовим кожному з вас. Дякую за підтримку. Ви для мене і кожного українця - справжні герої.

"Щодня на роботі я ходжу вздовж цих прапорів - це гордість - мати від вас такі подарунки", - заявив Олександр Пікалов.

Хоча Зеленський та Квартал - від початку війни - допомагають армії. Вони - їздили на фронт із концертами і жертвували гроші.

"Як міг я колись уявити, що я простий хлопець з Кривого рогу буду боротися за крісло президента?".

Ця ставка, на народного кандидата, чи не головна фішка кампанії Зеленського. Хоча простий хлопець із Кривого рогу це у минулому.

Володимиру Зеленському зараз - 41. Народився він у сім'ї науковця.

"Отец мой - профессор. Папа мой професор, он возглавляет кафедру электро-вычислительно техники. Так чтоб для людей было понятно - это вообще математик".

До речі, бітьки відмовляли Володимира від президентства. Зрештою, як і його дружина.

Дати Олену зеленську кілька секунд на відео. 6017

Олена Зеленська людина непублічна. Вона помітно нервує від надмірної уваги. Разом із Володимиром ще зі студентських "криворізьких"часів. Виховують двох дітей - сина та дочку.

"Все, что я в жизни получил, я за это благодарен городу Кривому Рогу".

У Кривому Розі Володимир Зеленський вивчився на юриста, та юристом ніколи не працював. Бо у нього почався КВК.

"Я был слишком молод. Азартен. У меня цель была простая - я хочу выиграть в КВН, я хочу стать победителем, хочу стать чемпионом", - говорить Володимир Зеленський.

Потім це захоплення стало прибутковим бізнесом. Він створив студію "Квартал 95". В його команді - багато друзів дитинства. Один із них - Денис Манжосов.

"Прежде всего мне приятно, что мой друг детства, который со мной за одной партой сидел, баллотируется в президенты", - говорить Денис Манжосов, друг дитинства Володимира Зеленського.

Та з 2013 року Манжосов уже не з Кварталом. Причини, чому він пішов - тримають у таємниці. Сам Денис хотів зібрати журналістів після першого туру, але скасував прес-конференцію. Ходять чутки, що саме він може стати новим фронтменом Кварталу замість Зеленського.

"95-й квартал - это серьезная дорогая машина которая работает в медиа-пространтсве украинском - он создал с нуля. Благодаря знаниям, менеджерскому таланту", - говорить Дмитро Разумков, політтехнолог штабу Володимира Зеленського.

Ця машина - приносить немалі гроші та головне - славу. І фактично, стає потужною медіа-базою для політичного старту і піару.

"Зеленский был понятен молодежи, молодежь смотрит "Лигу смеха" и все эти проекты. В которых участвует 95-й Квартал. И он для нее свой. Он говорит на языке, который ей понятен. И поэтому молодежь включилась", - говорить Юрій Романенко, політолог аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

Та гумористичні шоу не головна шоу-політична зброя. 2015 року на екрани виходить серіал "слуга народу".

Тоді скромному вчителю Василю Голобородьку народ повірив у серіалі. Зараз шоумену Володимиру Зеленському в житті.

"Когда говорят, что мы выбираем Зеленского - нет, мы не Зеленского выбираем, мы Голобородька выбираем", - говорить Тарас Загородній, політолог.

"Образ Зеленского в разы сильнее образа Голобородько. Голобородько - он иногда наивный. иногда слишком доверчив. Позволяет собой манипулировать. Зеленский - это человек, который прошел серьезный жизненный путь", - говорить Дмитро Разумков, політтехнолог штабу Володимира Зеленського.

"Слуга народу" таку назву отримала і партія, яку ще 2017 зареєстрували в Мін'юсті. А отже де-факто передвиборча кампанія команди Володимира Зеленського почалася не під бій годинника в новорічну ніч, а значно раніше.

Загалом медіа-діяльність Володимира Зеленського стала і його політичним трампліном, і… політичною мішенню. Йому і досі доводиться вибачатися за свої невдалі жарти.

"Ви ображали мою державу. Ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами".

А ще Зеленському доводиться постійно пояснювати свій зв'язок із бізнесменом Ігорем Коломойським. Студія "Квартал 95" підписала десятирічний контракт із телеканалом "1+1". Володимир Зеленський та його команда наполягають - на цьому його партнерство із паном Коломойським закінчується.

"Влияет ли коломойский процессы связанные с кампанией и принятия решений Зеленским - нет. Если мы говорим о политической составляющей", - говорить Дмитро Разумков.

Сам пан Коломойський теж говорить: його співпраця із паном Зеленським суто медійна.

"Я не буду теневым руководителем страны и серым кардиналом", - говорить Игорь Коломойський.

Усю передвиборчу кампанію Володимир Зеленський свою політичну недосвідченість із мінуса намагався перетворити в плюс. Мовляв, лише новачок може оновити систему. Питання лиш у тому, Коли шоумен перетвориться на політика? І чи не перетвориться політика - на шоу?