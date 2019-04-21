В неділю, 21 квітня, в ефірі передачі "Подробиці вибору" на телеканалі "Інтер" лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький прокоментував перші результати екзит-полів.

- Андрію, чи здивували вас результати екзит-полів?

- Абсолютно не здивований. Це оцінка 5 років Петра Порошенка.

- Як можуть відреагувати на такі результати виборів скандальні соратники Порошенко? Я маю на увазі Семочка, Гладковський?

- По Свинарчукам я володію інформацією, що вони зараз знаходяться в Іспанії. Вже декілька тижнів. Вони поїхали після першого туру, через декілька днів. Це стало для них тривожним дзвіночком. Тепер питання, наскільки до інавгурації президента, це майже місяць, наскільки швидко запрацюють правоохоронні органи, наскільки швидко будуть відкриті кримінальні справи по Свинарчукам, Семочку,…

- Ви володієте інформацією, як багато чартерів вже замовлено в "Борисполі", "Жулянах"?

- Ні. Але від сьогоднішнього дня "Національний корпус "починає активно моніторити пересування цих людей. Ці вибори - це не питання Володимира Зеленського, питання 73% - це голоси недовіри Петра Порошенко. Тепер питання буде не в тому, як швидко зайде президент, а в тому, як він буде реагувати. Це питання не тільки до Зеленського, а й до усього суспільства. Чи ми дамо зробити те, що зробив Порошенко з минулою владою. Вони домовились, перерозподілили активи, і він залишив більшу людей режиму Януковича в спокою. Чи дасть Україна зараз зробити новій владі те ж саме? Чи не дасть і буде продовжувати справи про посадку Свинарчуків та інших корупціонерів. Це буде найкращий приклад для наступного президента, що так як Порошенко робити не можна. Це закінчиться тюрьмою.

- Які ще помилки допустив Порошенко, щоб зараз програти?

- Все-таки, люди могли зрозуміти абсолютну війну, вони розуміли, що це агресія Росії. Могли б це зрозуміти, якщо б вони бачили, що влада несе таку ж ціну, як несе будь-який українець, якби вони бачили, що, наприклад, син Порошенка не став депутатом, а пішов на фронт. Що син Свиначрука не обілечував, в прямому сенсі, кожне підприємство "Укроборонпрому" і брав там кожні 10 коп. з кожної гривні на оборонних замовленнях, а пішов би на фронт. Якщо б вони бачили, що на оборонку витрачається кожна копійка, яку дали, а не розкрадається. Якщо б вони розуміли газоутворення, всі ціноутворення. Якщо б цього не було, люди могли б багато чого зрозуміти, але треба визнати, що якщо б цього не було, то і люди жили б набагато краще. Корупція - найбільша помилка Порошенка. Не можна було прикрити відверті крадіжки патріотичними галсами. Так це не працює, патріотизм працює виключно тоді, коли вони бачать, що ті хто попереду в це вірять, і вони це реально втілюють в життя.

- Причини програшу Порошенка можна аналізувати дуже довго. Але набагато складніше зараз зробити прогноз, яким може бути президентство Зеленського. Погодьтеся, дуже мало знаємо про переможця президентських перегонів. Ви б взялися спрогнозувати, якими воно буде?

- Не взявся б. Я б не взявся прогнозувати, який термін просидить Зеленський: повний чи він його просто не досидить. Це надзвичайно складне питання. Ми не знаємо цю людину, як політика - абсолютно. Ми можемо оцінити його як актора наприклад. Позитивно чи негативно. Але як політика, ми не можемо його оцінити. На першому етапі країна не може за місяць очікувати фантастичних змін. Але визначити питання , наприклад, повного аудити оборонної сфери, визначити питання доцільності таких схем, як "Роттердам+" та "Дюссельдорф+", тому що це гроші які йдуть в один карман, а не в декілька карманів. Визначити питання повного аудиту армії. Це питання і посадки тих можновладців, по яким вже є відкриті кримінальні справи і журналісткі розслідування. Можна десяток прізвищ близьких до Порошенка людей і, в першу чергу, самого Порошенка.