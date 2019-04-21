А у Сполучених Штатах голосування в самому розпалі. Це країна, де дільниці закриються останніми. І зараз у Вашингтоні працює Дмитро Анопченко. Тож чи активно американські українці йдуть обирати президента? Запитаємо в нього просто зараз. Дмитре, тобі слово.

Сполучені штати не можуть вразити цифрами, явка поки доволі низька. Сьогодні навіть жартували, що варто було б у вербну неділю розгорнути дільниці у місцевих храмах. Американські українці люди здебільшого набожні, багато хто від ранку на богослужінні. От де і явка була б, і порушень жодних. Але є ще один момент. Різниця у часі. Під час першого туру щойно в Україні оголосили дані екзит-полів у Штатах упала явка, бо зникла інтрига. Схожа ситуація і зараз, коли загальний результат зрозумілий, багато хто вже не бачить сенсу їхати через всю Америку. Та попри це звісно ж, були люди, які всю ніч провели за кермом; я зокрема розговорився із подружжям із Огайо пані Стефа та Пан Юрій так від їхнього дому до вашингтонської дільниці, тільки уявіть, 800 кілометрів.

"Ми їхали сім годин. Сім годин з Огайо! Виїхали о третій годині ночі, блукали трохи, але доїхали. - І додому одразу? - І зразу додому їдемо, так. Ми такі активні, бо ми любимо нашу країну, ми хочемо щоб Україна була без Росії, щоб Україна стала багатою і прекрасною країною, якою ми її залишили і може ми ще переїдемо назад додому".

На що варто буде звернути увагу так це, як саме проголосує Америка. Під час першого туру електоральні симпатії тут, у США, сильно відрізнявся від того, як голосувала Україна. Американські українці здебільшого підтримали Порошенка. Зеленський був другим-третім. І зараз цікаво побачити, чи буде Америка за Володимира Зеленського. Оскільки підтримка діаспори потрібна президенту. Конгрес є проукраїнським ще й тому, що виборці - етнічні українці, тиснуть на своїх конгресменів. Це Америка - і не почути їх політики не можуть. Тож підтримка не тільки перших осіб США, а й американських українців - для нового президента потрібна. Яким є її рівень - скоро дізнаємося.

Що ж стосується міжнародних організацій, того ж МВФ, то я сьогодні поговорив із представником України у Фонді, Владиславом Рашкованом, і з його відповіді стає зрозумілим - він не прогнозує різкого погіршення стосунків із кредитором.

"Побачимо. Інституційно МВФ буде підтримувати Україну, він підтримує policies - "політику", а не "політиків"України. То ж побачимо, яка буде політика після цього", - говорить Владислав Рашкован, представник України в МВФ.

Ну і ще один цікавий момент. За американськими правилами, на відміну від українських, якщо людина щось від руки дописала на бюлетені - то він залишається дійсним. То ж американські українці цим користалися, не подумавши, що таким чином втрачають свій голос. З того що я бачив, а виборча скринька прозора - писали "Віддаю голос За те щоб Україна стала 51 штатом США".

Дякую. Це був Дмитро Анопченко з виборчої дільниці у Вашингтоні, де триває голосування за президента України.