Щонайменше 14 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії. П'ятеро постраждалих у лікарні.

Трагедія сталася в департаменті Каука на заході країни. Причиною стали сильні зливи. Тонни землі поховали під собою кілька будинків. І заблокували рух на частині Пан - американського шосе, яке з'єднує Колумбію з Еквадором.

На місці працюють рятувальники, їм на допомогу спорядили військових.