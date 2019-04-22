У Колумбії внаслідок зсуву ґрунту загинули люди [ Редактировать ]
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії. П'ятеро постраждалих у лікарні.
Трагедія сталася в департаменті Каука на заході країни. Причиною стали сильні зливи. Тонни землі поховали під собою кілька будинків. І заблокували рух на частині Пан - американського шосе, яке з'єднує Колумбію з Еквадором.
На місці працюють рятувальники, їм на допомогу спорядили військових.
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