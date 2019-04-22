Великдень у Нідерландах: жителі створили вогняні композиції [ Редактировать ]
На вулицях Гааги та Делфті великодні зайчики пригощають смаколиками та грають на музичних інструментах. Так у Нідерландах відбуваються святкові ярмарки.
Відвідувачі куштують знамениті вафлі з карамеллю, голландський сир та дарують одне одному шоколадні яйця. Окрім цього, тут можна придбати одяг, книжки, картини та квіти.
А у прибережному місті Схевенінген на честь великодня створили вогняні композиції - звели "мости" із сотень вогнів.
по теме
У Німеччині діти шукали великодні яйця
У Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорф-Хайде, що неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заєць
На німецькій птахофабриці фарбують тисячі яєць за годину
У Європі готуються до католицького Великодня рекордними темпами. Тисячі крашанок за годину фарбують на птахофабриці в Німеччині
Католицький Великдень: західні майстри створюють дивовижні писанки
Цієї неділі католики відзначатимуть Великдень, і західні майстри вже до нього готуються. Митці дивують створенням дивовижних святкових яєць, які стають справжніми витворами мистецтва
Світ відзначає День Землі
Сьогодні світ відзначає День Землі. Активісти хочуть привернути увагу суспільства до проблем екології та закликають дбати про природу
Пасха-2019: как сделать корзину своими руками (видео)
Радостный праздник - Пасха наступит совсем скоро