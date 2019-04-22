На вулицях Гааги та Делфті великодні зайчики пригощають смаколиками та грають на музичних інструментах. Так у Нідерландах відбуваються святкові ярмарки.

Відвідувачі куштують знамениті вафлі з карамеллю, голландський сир та дарують одне одному шоколадні яйця. Окрім цього, тут можна придбати одяг, книжки, картини та квіти.

А у прибережному місті Схевенінген на честь великодня створили вогняні композиції - звели "мости" із сотень вогнів.