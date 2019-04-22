Воломира Зеленського вже привітали закордонні лідери. Хто саме, чого побажали та що пише про його перемогу іноземна преса - дивіться далі.

Привітання з європейських столиць почали надходити ще напередодні, одразу після оголошення даних екзит-полів. Одними з перших Володимиру Зеленському зателефонували президенти Польщі та Франції Анджей Дуда та Еммануель Макрон. А от генсек НАТО та президент Європейської Ради, для поздоровлень, обрали соціальну мережу твіттер. У своїх повідомленнях Йєнс Столтенберг і Дональд Туск пообіцяли і далі підтримувати Україну і її шлях до НАТО та Євросоюзу.

Офіційний Берлін - з привітаннями не поспішав. Німці в цьому питанні консервативні і зазвичай чекають офіційного оголошення результатів підрахунку голосів.

Втім, привітання від Ангели Меркель - з'явилося сьогодні у першій половині дня, на її офіційній інтернет-сторінці. Канцлер Німеччини пообіцяла і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і у боротьбі за територіальну цілісність. І запросила Володимира Зеленського відвідати Берлін. У "Твіттері" майбутнього президента привітали лідер Литви Даля Грибаускайте, британська прем'єрка Тереза Мей. А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант написав, що тепер Володимир Зеленський і справді буде слугою народу.

Результати президентських виборів коментує і європейська преса. Набір тез приблизно однаковий наймолодший майбутній президент України, який переміг з найбільшим результатом, не маючи при цьому жодного політичного досвіду. Таку перемогу видання називають сенсацією і припускають, що більшість українців голосувала не стільки за кандидата, як проти політичної системи. Європейські ЗМІ підкреслюють - вибори відбулися чесно і вільно, а це перемога демократії.

Білий дім близько 11.00 години ночі за місцевим часом - це шоста ранку сьогоднішнього дня за Києвом - повідомив про телефонний дзвінок Дональда Трампа - Володимиру Зеленському.

Повідомляється, що президент США привітав з перемогою, назвавши ці вибори "важливим моментом в історії України" і підкресливши, що вони пройшли "мирно і демократично". Прес-служба Білого дому додає Трамп говорив про "міцну підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності - в її міжнародно визнаних кордонах". А ще і це важливий меседж - Трамп сказав про готовність "працювати разом з обраним президентом Зеленським в тому щоб провести реформи і викорінити корупцію".

Американська преса в сьогоднішніх публікаціях в основному шукає причини поразки Петра Порошенка і перемоги Володимира Зеленського.

Після п'яти років виснажливої ​​війни з російськими ставлениками на сході України виборці, схоже, дали сигнал, що їх більше турбує внутрішня загроза корупції та бідності - ігноруючи попередження пана Порошенка, що, мовляв, голосувати за коміка "не смішно" і може призвести до "болючих" наслідків.

Авторитетна The Washington Post цікавиться, як новий президент буде вести переговори з Кремлем?

Зеленський заявив, що буде підтримувати прозахідний курс України, і пообіцяв, що не віддасть жодних територій в переговорах з Путіним. Але він сигналізував про більшу гнучкість, ніж Порошенко, в потенційних переговорах про війну на сході України, викликаючи і оптимізм, і побоювання, що Кремль може його переграти.

А Financial Times задається питанням, як прихід Зеленського позначиться на економіці і чи зважиться він на дострокові вибори в Раду.

Наступне важливе питання, чи буде Зеленський вимагати проведення нових виборів... Парламентські вибори призначені на жовтень, але місцеві ЗМІ і деякі інвестори пропонують, що він розпустить парламент, щоб вигідно скористатися поточним позитивним моментом. Але це малоймовірно з часових і практичних міркувань.