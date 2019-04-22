Премьер-министр Армении оригинально поздравил Зеленского с победой [ Редактировать ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Небольшое сообщение премьер опубликовал на своей странице в Twitter.
1/2 Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах Президента 🇺🇦України! @zeteam_official— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.
"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!" - написал премьер-министр Армении.
Он также выразил надежду, что дружеские отношения между странами выйдут на новый уровень.
2/2 Упевнений, на цій посаді Ви, Володимире Олександровичу, докладете усіх зусиль, щоб дружні стосунки між 🇦🇲Вірменією та 🇺🇦Україною набули нового рівня та слугували нашим народам!Бажаю Вам успіхів! @zeteam_official— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.
"Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной приобрели новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!" - отметил Никол Пашинян.
Ранее в администрации Макрона раскрыли подробности переговоров с Зеленским. В то же время в штабе кандидата в президенты рассказали о перспективах языковой политики в Украине.
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