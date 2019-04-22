Ожидания украинцев от победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского достаточно высоки. Об этом заявила представитель миссии наблюдателей ПАСЕ Анджела Смит во время брифинга в Киеве.

"Мы понимаем, что ожидания от господина Зеленского достаточно высоки, новый президент должен показать результаты. И это ставит значительные задачи перед страной. И это позволит понять, насколько успешно господин Зеленский может с этими задачами справиться", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Смит.

Представитель ПАСЕ отметила, что в Украине произошли настоящие изменения без нарушений демократии.

"Как по мне, в стране произошло очень значительные изменения, и все это произошло очень мирным образом. И я надеюсь, что переход также будет очень хорошим, поскольку в ближайшие несколько недель Порошенко передаст полномочия Зеленскому", - резюмировала Анджела Смит.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.