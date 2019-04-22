В администрации Макрона раскрыли детали разговора с Зеленским [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились интенсифицировать двусторонний диалог между странами, включая взаимные визиты. В администрации Макрона раскрыли детали беседы, сообщает "Укринформ".
"Президент Республики и господин Зеленский договорились, сразу после передачи власти в Украине, об укреплении двусторонних отношений, включая возможности визитов в обе страны", - сообщили представители французского лидера.
Также Эммануэль Макрон подтвердил поддержку со стороны Франции продолжения реформ в Украине, борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права. Президент Франции отметил свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и эффективной имплементации Минских договоренностей.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
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