У Таїланді молодій парі загрожує смертна кара [ Редактировать ]
У Таїланді американцю та його дівчині загрожує смертна кара за те, що ті звели будинок на воді.
Молода пара облаштувала хатину просто посеред моря за 20 кілометрів від острова Пхукет. Вони учасники так званого приморського руху. І вважають: якщо жити в міжнародних водах, то на них не поширюватимуться закони жодної країни.
Утім, влада Таїланду вирішила, що споруда перебуває в її юрисдикції й порушує суверенітет держави. Будинок демонтували. Щодо активістів почали розслідування.
"У соцмережах пара оголосила про свою автономію, нібито вони не підкоряються жодним судам і законам, зокрема й тайським. У такий спосіб вони закликають і інших долучатися, будувати схожі оселі й фактично створити автономне поселення", - говорить Вітханарат Кочасені, заступник командира Військово-морських сил Таїланду.
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