Скандальні викриття у США. Лідер організації "Об'єднані конституційні патріоти" угруповання, що допомагало прикордонникам затримувати нелегальних мігрантів хизувався підготовкою до замаху на екс-президента Барака Обаму, лідерку демократів, Гіларі Клінтон та філантропа Джорджа Сороса.

Таку інформацію про заарештованого у п'ятницю Ларрі Гопкінса оприлюднили у ФБР. Активіста антимігрантського руху взяли під варту за порушення закону про зброю. Його організація за останні два місяці допомогла затримати близько шести тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні. Правозахисники звинуватили її членів у залякуванні мігрантів та називали "фашистською" поліцією.