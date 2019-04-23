У США запобігли замаху на лідерів країни [ Редактировать ]
Скандальні викриття у США. Лідер організації "Об'єднані конституційні патріоти" угруповання, що допомагало прикордонникам затримувати нелегальних мігрантів хизувався підготовкою до замаху на екс-президента Барака Обаму, лідерку демократів, Гіларі Клінтон та філантропа Джорджа Сороса.
Таку інформацію про заарештованого у п'ятницю Ларрі Гопкінса оприлюднили у ФБР. Активіста антимігрантського руху взяли під варту за порушення закону про зброю. Його організація за останні два місяці допомогла затримати близько шести тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні. Правозахисники звинуватили її членів у залякуванні мігрантів та називали "фашистською" поліцією.
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