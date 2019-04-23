Звезда "Моей прекрасной няни" поздравила Зеленского с победой на выборах [ Редактировать ]
Звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Володя я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Успехов!!! Поздравляю!", написала Заворотнюк.
Ранее сообщалось, что Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой, а также что Вакарчук резко высказался о выборах.
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