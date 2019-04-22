Российский юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Муж Аллы Пугачевой отметил, что Зеленский - принципиальный и честный человек, пишет Газета.Ru.

Галкин также выразил надежду, что при взаимных усилиях отношения между Украиной и Россией наладятся.

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"Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!" - заявил подчеркнул артист.

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При этом он отметил, что "наивно" думать, что теперь все российские артисты смогут ездить на гастроли в Украину. Также Галкин отдал должное Петру Порошенко, который "мирно передает власть".

К юмористу присоединились Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Наташа Королева и Яна Рудковская.

Ранее мировые лидеры и звезды шоу-бизнеса поздравили Владимира Зеленского с победой.