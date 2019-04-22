Вакарчук резко высказался о выборах [ Редактировать ]
Лидер популярной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук после громкого заявления о дебатах высказался касательно второго тура президентских выборов в Украине.
Популярный певец в эфире одного из телеканалов заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний. Также фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" напомнил, что не поддерживает ни одного из кандидатов - ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, но сегодня сделал свой выбор на голосовании осознанно, и ожидает аналогичного подхода от всех украинцев.
Вакарчук высказал мнение, что нынешняя избирательная кампания "прошла на эмоциях, на хайпе, на взаимных обвинениях", и часто "форма подменяла смысл"
"Было очень много формы и мало содержания, как хотелось бы... И очень жалко, что у нас было мало времени сосредоточиться на реформах, на командах, и на людях, которые стоят за теми или иными реформами. Сейчас нам так или иначе придется с этим работать. Мы столкнемся с тем, что выборы закончатся, эмоции утихнут или трансформируются в другие эмоции, а страну нужно двигать вперед", - сказал он.
Известный музыкант отметил, что Украина должна идти в Европу и НАТО. Также необходимо контролировать выполнение президентом своих предвыборных обещаний.
"Я лично собираюсь делать это любыми возможными способами", - заверил Вкарчук.
Ранее Зеленский рассказал, что сделает первым делом на посту президента. А также во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%.
Ко всему, Петр Порошенко признал поражение и лично поздравил Зеленского.
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